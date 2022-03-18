Умер бывший футболист донецкого Шахтера и сборной Украины

Ушел из жизни экс-игрок донецкого Шахтера Алексей Бахарев. Ему было всего 45 лет

Алексей Бахарев

Сегодня, 18 марта, не стало бывшего полузащитника донецкого Шахтера Алексея Бахарева. Печальное известие сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин на свой странице в Facebook.

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Хавбек выступал за донецкий клуб с 1999 по 2004 год, провел в общей сложности 177 матчей, забил 13 мячей, дважды выигрывал чемпионат Украины, а также трижды добывал Кубок Украины.

Алексей Бахарев родился в России и сыграл один матч за ее сборную, однако затем получил украинский паспорт и провел один матч уже в сине-желтой футболке.

После завершения карьеры более 10 лет работал детским тренером в Академии Шахтера.

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Ранее мы сообщали, что в оккупированном Херсоне умер автор первого еврокубкового гола донецкого Шахтера Владимир Роговский.

Также в марте от осколка российского снаряда в Киеве погиб детский тренер донецкого Шахтера.