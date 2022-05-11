Спорт
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Український футбол втратив друга! Брати Суркіси попрощалися з Леонідом Кравчуком

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 травня, 08:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент Динамо разом із братом висловилися про смерть першого Президента України, який був близьким до київського клубу
Ігор та Григорій Суркіси попрощалися з Леонідом Кравчуком
Ігор та Григорій Суркіси попрощалися з Леонідом Кравчуком

Вчора, 10 травня, помер перший Президент України Леонід Кравчук. Екс-політик помер у 88 років через тривалу хворобу.

Кравчук був шанувальником київського Динамо і нечужою для клубу людиною. Пам'ять екс-президента України вшанували брати Суркіси – Григорій та Ігор.

Реклама

"Залишив світ Леонід Макарович Кравчук. Перестало битися велике серце гідного сина України, видатного політика, першого президента нашої держави.

З його ім'ям нерозривно пов'язані події переломного періоду здобуття Україною незалежності, будівництва демократичного суспільства, утвердження країни у ролі повноцінного члена міжнародної спільноти.

На цей вівтар Леонід Кравчук поклав увесь свій досвід, мудрість, послідовність та принциповість, стратегічний та дипломатичний шарм.

Леонид Кравчук находится в реанимации немецкой клиники "Munich university clinic"

Персона справді історичного масштабу. Поза політикою він залишався світлою і чуйною людиною, добрим товаришем, дбайливим головою сім'ю, людиною слова та справи, козацької удачі, широкої душі та блискучого гумору.

В особі Леоніда Кравчука весь український футбол та Динамо мали щирого друга. Голова опікунської ради ФК, він завжди залишався не просто відданим шанувальником та тонким знавцем гри, а ще й авторитетним повпредом колективу на внутрішній та міжнародній аренах.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного, який залишив по собі світлу та довгу пам'ять. Покойтеся зі світом, Леоніде Макаровичу".

Зазначимо, що у червні минулого року Леонідові Кравчуку зробили операцію на серці. За інформацією ЗМІ, Леонід Макарович провів понад місяць у реанімації на апараті штучної вентиляції легень.

Резников будет представлять Украину на заседаниях ТКГ, если Кравчук не сможет

Реклама

Лікарі оцінювали його стан як складний. На початку вересня стало відомо, що Кравчук вийшов із коми . Він частково прийшов до тями, але говорити не міг. Пізніше перший президент України проходив реабілітацію у Німеччині .

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Опитування
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:55
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Опитування
Чемпіонат світу
До старту хокейного ЧС-2022
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1833
2
Бельгія Бельгія
1827
3
Франція Франція
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англія Англія
1762
6
Італія Італія
1723
7
Іспанія Іспанія
1709
8
Португалія Португалія
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нідерланди Нідерланди
1659
Яке місце в України
Опитування
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Прем'єр Ліга
Чемпіонат Англії
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті
86
2
Ліверпуль Ліверпуль
83
3
Челсі Челсі
67
Ла Ліга
Чемпіонат Іспанії
1
Реал Реал
81
2
Барселона Барселона
69
3
Севілья Севілья
65
Бундесліга
Чемпіонат Німеччини
1
Баварія Баварія
76
2
Боруссія Д Боруссія Д
66
3
Баєр Баєр
61
Серія А
Чемпіонат Італії
1
Мілан Мілан
80
2
Інтер Інтер
78
3
Наполі Наполі
73
Ліга 1
Чемпіонат Франції
1
ПСЖ ПСЖ
80
2
Марсель Марсель
68
3
Монако Монако
65

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти