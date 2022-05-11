Украинский футбол потерял друга! Братья Суркисы попрощались с Леонидом Кравчуком

Президент Динамо вместе с братом высказались о смерти первого Президента Украины, который был близок киевскому клубу

Игорь и Григорий Суркисы попрощались с Леонидом Кравчуком

Вчера, 10 мая, умер первый Президент Украины Леонид Кравчук. Экс-политик скончался в 88 лет из-за продолжительной болезни.

Кравчук был поклонником киевского Динамо и нечужим для клуба человеком. Память экс-президента Украины почтили братья Суркисы – Григорий и Игорь.

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"Покинул мир Леонид Макарович Кравчук. Перестало биться великое сердце достойного сына Украины, выдающегося политика, первого президента нашего государства. С его именем неразрывно связаны события переломного периода получения Украиной независимости, строительства демократического общества, утверждения страны в роли полноценного члена международного сообщества. На этот алтарь Леонид Кравчук положил весь свой опыт, мудрость, последовательность и принципиальность, стратегический и дипломатический шарм.

Персона действительно исторического масштаба. Вне политики он оставался светлым и чутким человеком, добрым товарищем, заботливым главой семью, человеком слова и дела, казацкой удачи, широкой души и искрометного юмора. В лице Леонида Кравчука весь украинский футбол и Динамо имели искреннего друга. Глава опекунского совета ФК, он всегда оставался не просто преданным поклонником и тонким знатоком игры, а еще и авторитетным полпредом коллектива на внутренней и международной аренах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного, который оставил после себя светлую и долгую память. Покойтесь с миром, Леонид Макарович".

Отметим, что в июне прошлого года Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце. По информации СМИ, Леонид Макарович провел более месяца в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

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Врачи оценивали его состояние как сложное. В начале сентября стало известно, что Кравчук вышел из комы. Он частично пришел в сознание, но говорить не мог. Позже первый президент Украины проходил реабилитацию в Германии.