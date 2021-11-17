Видалення року: Відаль переплутав м'яч із головою суперника

Артуро Відаль отримав червону: заїхав у голову, як у Mortal Combat

Відаль та його невдача

Це видалення вважається одним із найжорстокіших у 2021 році. Капітан чилійської збірної у грі проти Еквадору вже на початку матчу вдарив прямою ногою захисника гостей Фелікса Торреса, який випереджав його на м'ячі. Арбітр не сумнівався і моментально показав червону картку чилійцю.

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"Я досі не можу в це повірити. Можу тільки вибачитися перед товаришами по команді, тренерським штабом, своєю сім'єю та всією моєю країною. Боротимемося до кінця!" – написав у своєму Instagram Відаль

На момент вилучення, чилійці вже програвали в один м'яч, однак усі перспективи відігратися розвіялися якраз після грубого фолу ексцентричного півзахисника.

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Суддя Фернандо Рапаліні ніяк не відреагував на зображений чилійцем розлад, адже дивна поведінка хавбека не є випадковістю. Вчинок півзахисника не викликаний нічим, крім активної боротьби за м'яч, але вилучення вийшло колоритним.

Незважаючи на промах у соцмережах, активно підтримали улюбленця фанати футболу:

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"Справжній король! Потрібно продовжити боротися до кінця! Чилі Вас любить", – написав слова підтримки артист Pablito Pesadilla на своїй сторінці

Хавбек "Інтера" підвів чилійців і пропустить найближчий матч з Аргентиною, проте шанси на участь на ЧС-2022 у них все ж таки залишаються. Еквадор, який має в турнірній таблиці 23 очки, зараз знаходиться вище за футболістів збірної Чилі, у яких в активі лише 16 очок.