"З Шевченком вчинили "по-скотськи". Суркіс став на бік легенди

Відставка Андрія Шевченка з посади головного тренера збірної України одразу після Євро-2020 стала несподіваною для багатьох уболівальників футболу

Ігор Суркіс підтримав Андрія Шевченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент київського Динамо Ігор Суркіс вважає, що керівництво УАФ вчинило неправильно звільнивши Шеву без особистої зустрічі.

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"У нього з'явився шанс у збірній України. Сказати вам відверто, я мало вірив, що в нього вийде. Тому що він молодий тренер, ніде не працював. Але він, як мудрий молодий, зумів підібрати команду, яка йому допомогла стати хорошим тренером. Не багато тренерів у нас, окрім Блохіна, виводили на такий рівень збірну України. ЧС-2006 та Євро-2020.

Україна починала відбір на ЧС-2022 під керівництвом Шеви / Фото: Getty Images

З Шевченком вчинили, я б м'яко сказав, неправильно. Хотів сказати "по-скотськи", але скажу "неправильно". Мені, людині, яка підписала тисячі контрактів з футболістами, тренерами за ці 20 років, я знаю, що якщо хочуть залишити – то залишать. І ви це чудово розумієте. Комусь меседж якийсь відправили. То вони разом фотографувалися, один одного в одне місце були готові цілувати, а тут вони його знайти не змогли. Ну це не лізе в жодні ворота. Я ж не говорю, що збірна обрала неправильний шлях. Але з таким видатним футболістом та людиною так не роблять.

Андрій Шевченко і Андрій Павелко / Фото: Facebook

І не просто так, повірте, написав президент, щоб він повертався працювати в Україну. Не розкидаються такими людьми. Це коли тимчасові прийшли, хочуть щось урвати і так роблять з людьми. Так із людьми не вчиняють", – сказав Суркіс в інтерв'ю Youtube-каналу Бомбардир.

Ігор Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Нагадаємо, на груповому етапі Євро-2020 збірна України під керівництвом Андрія Шевченка здобула одну перемогу та вийшла у плей-оф із третього місця. У 1/8 фіналу підопічні Шевченка у додатковий час здолали Швецію (2:1), а у чвертьфіналі програли Англії (0:4).

Після закінчення першості керівництво УАФ вирішило не продовжувати співпрацю з легендою українського футболу.

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Наразі Андрій Шевченко розглядається головним кандидатом на посаду головного тренера збірної Польщі. Поляки шукають наставника, який допоможе командам вийти на ЧС-2022. Для цього потрібно обіграти Росію.