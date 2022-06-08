Путін зізнався, що був надто кволим для київського Динамо

Український півзахисник польського клубу Унія Тарнув відчуває підвищений інтерес. І не через футбол. Його прізвище – Путін. Віктор Путін. І зараз він цілком міг грати у київському Динамо. Але...
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"У Динамо була велика конкуренція. На той момент, на зламі дитячого та дорослого футболу, я був слабенький фізично – худенький і маленький. Мені цього не вистачило, щоб кудись пробитися.
Мабуть, мені потрібно було ще два-три роки, щоб зміцніти і влитися у дорослий футбол. Але у такому клубі, як Динамо, часу не дають", – сказав Путін в інтерв'ю SportArena.
Футболіст не залишився осторонь лиха, з яким зіткнулася Україна. Він займається питаннями перевезення гуманітарних вантажів до України.
"Путін стільки наробив зла, що тепер доводиться добром "врівноважувати" прізвище. Намагаюся допомагати своєму народові, – каже Віктор.
27-річний Віктор Путін народився на Херсонщині. Займався у школі Динамо. Але всю кар'єру виступає у Польщі.
Після початку війни фанати Унії підтримали українського футболіста, вони вивісили банер: "Не кожен Путін ворог. Вікторе, ми з тобою".
Хоча трапляються й інші випадки. На одному з матчів, коли оголосили його прізвище, фанати почали скандувати: Ruska kurwa. Але Віктор на них не ображається.