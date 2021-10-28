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На межі життя та смерті: Вітіньйо три дні перебував у реанімації

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
28 жовтня, 13:51
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Бразильський легіонер Динамо розповів, як на початку своєї футбольної кар'єри ледь не втратив життя
Бразильський легіонер Динамо Вітіньйо
Бразильський легіонер Динамо Вітіньйо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Під час виступу за Атлетіко Паранаенсе футболіст несподівано зник із поля зору. Виявилося що Вітіньйо переніс інфекційне захворювання, яке вразило всі його органи. Перед цим бразилець перехворів на коронавірус.

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"Справді, я п'ять місяців взагалі не грав у футбол. Просто підстригав нігті та заніс бактеріальну інфекцію.

Ще б трохи, і, можливо, зараз я б з вами вже не розмовляв. Але, дякувати Богові, тепер я тут і втілюю свої мрії.

Преса писала правду – так і було. Я справді міг померти. Я провів у реанімації три дні, перебуваючи десь між життям та смертю.

Ця інфекція атакувала усі мої органи. Якби не Бог, мене б сьогодні тут не було", – розповів Вітіньйо в інтерв'ю SportArena .

Після лікування у шпиталі, юний футболіст зумів швидко відновиться та забити у першій грі за свою команду.

Зазначимо, що влітку київське Динамо купило 22-річного гравця у бразильського Атлетіко Паранаенсе за 6 мільйонів євро. У сезоні 2021/22 Вітіньйо зіграв у складі українського чемпіона 8 матчів, але поки що результативними діями не відзначався.

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Нагадаємо, що у середу Динамо обіграло на виїзді Маріуполь із рахунком 2:1 та вийшло до чвертьфіналу Кубка України.

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