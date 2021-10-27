Луческу виграв у Маркевича. Динамо стартувало у Кубку України з перемоги над Маріуполем

У Маріуполі на полі стадіону ім. В. Бойка відбувся матч 1/8 фіналу Кубка України між Маріуполем та київським Динамо.
Команда Мірчі Луческу грала напіврезервним складом і не без проблем здобула перемогу з рахунком 2:1, оформивши путівку до чвертьфіналу турніру.
За Динамо у першому таймі по голу забили Беньямін Вербич та Артем Шабанов, а у другому Маріуполь відповів забитим м'ячем Олега Очеретька.
Далі по темі
Гол Вербича (16 хв)
Гол Шабанова (34 хв)
Гол Очеретька (85 хв)
Динамівці стали третіми чвертьфіналістами Кубка України, раніше в цю стадію пройшли Олександрія та полтавська Ворскла.
Цікаво, що у суботу Маріуполь та Динамо зіграють знову, вже в рамках 13 туру чемпіонату України.