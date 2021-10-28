На грани жизни и смерти: Витиньо три дня пребывал в реанимации

Во время выступления за Атлетико Паранаэнсе футболист неожиданно пропал из поля зрения. Оказалось, что Витиньо перенес инфекционное заболевание, которое поразило все его органы. Перед этим бразилец переболел на коронавирус.
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"Действительно, я пять месяцев вообще не играл в футбол. Просто подстригал ногти и занес бактериальную инфекцию.
Еще бы чуть-чуть, и, возможно, сейчас я бы с вами уже не разговаривал. Но, слава Богу, теперь я здесь и воплощаю свои мечты.
Пресса писала правду – все так и было. Я действительно мог умереть. Я провел в реанимации три дня, находясь где-то между жизнью и смертью.
Эта инфекция атаковала все мои органы. Если бы не Бог, меня сегодня здесь не было бы", – рассказал Витиньо в интервью SportArena.
После лечения в госпитале, юный футболист сумел быстро восстановится и забить в первой игре за свою команду.
Отметим, что летом киевское Динамо купило 22-летнего игрока у бразильского Атлетико Паранаэнсе за 6 миллионов евро. В сезоне 2021/22 Витиньо сыграл в составе украинского чемпиона 8 матчей, но пока результативными действиями не отличался.
Напомним, что в среду Динамо обыграло на выезде Мариуполь со счетом 2:1 и вышло в четвертьфинал Кубка Украины.