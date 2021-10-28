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На грани жизни и смерти: Витиньо три дня пребывал в реанимации

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
28 октября, 13:51
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Бразильский легионер Динамо рассказал, как в начале своей футбольной карьеры едва не лишился жизни
Бразильский легионер Динамо Витиньо
Бразильский легионер Динамо Витиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Во время выступления за Атлетико Паранаэнсе футболист неожиданно пропал из поля зрения. Оказалось, что Витиньо перенес инфекционное заболевание, которое поразило все его органы. Перед этим бразилец переболел на коронавирус.

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"Действительно, я пять месяцев вообще не играл в футбол. Просто подстригал ногти и занес бактериальную инфекцию.

Еще бы чуть-чуть, и, возможно, сейчас я бы с вами уже не разговаривал. Но, слава Богу, теперь я здесь и воплощаю свои мечты.

Пресса писала правду – все так и было. Я действительно мог умереть. Я провел в реанимации три дня, находясь где-то между жизнью и смертью.

Эта инфекция атаковала все мои органы. Если бы не Бог, меня сегодня здесь не было бы", – рассказал Витиньо в интервью SportArena.

После лечения в госпитале, юный футболист сумел быстро восстановится и забить в первой игре за свою команду.

Отметим, что летом киевское Динамо купило 22-летнего игрока у бразильского Атлетико Паранаэнсе за 6 миллионов евро. В сезоне 2021/22 Витиньо сыграл в составе украинского чемпиона 8 матчей, но пока результативными действиями не отличался.

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Напомним, что в среду Динамо обыграло на выезде Мариуполь со счетом 2:1 и вышло в четвертьфинал Кубка Украины.

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