На грани жизни и смерти: Витиньо три дня пребывал в реанимации

Во время выступления за Атлетико Паранаэнсе футболист неожиданно пропал из поля зрения. Оказалось, что Витиньо перенес инфекционное заболевание, которое поразило все его органы. Перед этим бразилец переболел на коронавирус.

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"Действительно, я пять месяцев вообще не играл в футбол. Просто подстригал ногти и занес бактериальную инфекцию.

Еще бы чуть-чуть, и, возможно, сейчас я бы с вами уже не разговаривал. Но, слава Богу, теперь я здесь и воплощаю свои мечты.

Пресса писала правду – все так и было. Я действительно мог умереть. Я провел в реанимации три дня, находясь где-то между жизнью и смертью.

Эта инфекция атаковала все мои органы. Если бы не Бог, меня сегодня здесь не было бы", – рассказал Витиньо в интервью SportArena.