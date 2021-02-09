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Футбольний турнір для товстунів: брати участь можуть тільки гравці з вагою понад 90 кг

9 лютого, 00:19

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Переможець турніру отримав приз у 3 тисячі доларів

Завжди мріяли стати футбольною зіркою, але зайві кілограми не дозволяли змагатися з підтягнутими атлетами? У нас для вас відмінна новина! У мексиканському містечку Веракрус організували турнір серед гравців із зайвою вагою під назвою Torneo de Gordos, що перекладається як "Турнір товстунів". До участі в турнірі беруть тільки футболістів з вагою 90 кг і більше.

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Організатори попереджають: в разі дуже високої ваги буде виміряно індекс маси тіла. Зазначається, що подібні турніри вже проводяться по всьому світу.

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Футбольна ліга "для товстих" має солідний як для аматорського змагання призовий фонд: переможець отримає 3 тисячі доларів, а кращому бомбардирові перепаде ще 500 доларів, повідомляє Marca.

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футбол товстуни

Джерело: Сегодня|Спорт

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