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Футбольный турнир для толстяков: участвовать могут только игроки с весом больше 90 кг

9 февраля, 00:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Победитель турнира получил приз в 3 тысячи долларов

Всегда мечтали стать футбольной звездой, но лишние килограммы не позволяли соперничать с подтянутыми атлетами? У нас для вас отличная новость! В мексиканском городке Веракрус организовали турнир среди игроков с лишним весом под названием Torneo de Gordos, что переводится как "Турнир толстяков". К участию в турнире принимают только футболистов с весом 90 кг и более.

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Организаторы предупреждают: в случае очень высокого веса будет измерен индекс массы тела. Отмечается, что подобные турниры уже проводятся по всему миру.

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Футбольная лига "для толстых" имеет солидный как для любительского соревнования призовой фонд: победитель получит 3 тысячи долларов, а лучшему бомбардиру перепадет еще 500 долларов, сообщает Marca.

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футбол толстяки

Источник: Сегодня|Спорт

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