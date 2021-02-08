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Здивуйте Зінченко: футболіст "Манчестер Сіті" пожартував над безглуздим моментом в грі з "Ліверпулем"

8 лютого, 14:14

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український захисник "містян" полежав у "стінці" під час штрафного удару

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко показав непогане почуття гумору. У вчорашньому матчі чемпіонату Англії проти "Ліверпуля" Зінченка поклали під "стінкою" в грі "Манчестер Сіті". Причому, в якийсь момент португальський захисник Рубен Діаш навіть пересунув Зіну за шию.

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24-річний українець вирішив посміятися над цим епізодом разом зі своїми підписниками на сторінці в Instagram. Олександр опублікував фотографію і оголосив конкурс, запропонувавши зробити оригінальний підпис. В якості нагород п'ятьом переможцям він пообіцяв п'ять футболок зі своїм підписом.

Останнім часом Зінченко став основним гравцем "Манчестер Сіті" на позиції лівого захисника і регулярно виходить в стартовому складі. В останніх турах команда піднялася на перше місце і нині випереджає "МЮ" на п'ять очок, а "Лестер" – на сім, маючи гру в запасі. У найближчу суботу "містяни" приймуть в АПЛ "Тоттенгем".

Візьміть участь в опитуванні: Найкращий футболіст десятиліття в Україні.

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Дивіться, як "МанСіті" громив "Марсель" у Лізі чемпіонів:

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