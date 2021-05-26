Фінал Ліги Європи: Вільярреал і МЮ назвали стартові склади

Сьогодні, 26 травня, у польському Гданську відбудеться фінальний матч Ліги Європи-2020/21. Зустрічаються іспанський Вільярреал і англійський Манчестер Юнайтед. Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Вільярреал – МЮ.
Команди вже назвали стартові склади.
Вільярреал: Рульї, Альбіоль, Торрес, Парехо, Морено, Фойт, Бакка, Трігерос, Педраса, Капу, Піно.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Лінделеф, Байї, Погба, Кавані, Решфорд, Грінвуд, Фернандеш, Шоу, Ван-Бассака, Мактоміней.
Нагадаємо, що на шляху до фіналу Ліги Європи Вільярреал за сумою двох матчів пройшов київське Динамо. Дивіться, як команди грали в Києві.