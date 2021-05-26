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Финал Лиги Европы: Вильярреал и МЮ назвали стартовые составы

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 мая, 21:23
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В 22:00 в Гданьске начнется финальный матч Лиги Европы Вильярреал – Манчестер Юнайтед. Стало известно, кто выйдет со стартовых минут в этом поединке
Стартовые составы команд на финал ЛЕ-2021
Стартовые составы команд на финал ЛЕ-2021

Сегодня, 26 мая, в польском Гданьске состоится финальный матч Лиги Европы-2020/21. Встречаются испанский Вильярреал и английский Манчестер Юнайтед. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Вильярреал – МЮ.

Команды уже назвали стартовые составы.

Вильярреал: Рульи, Альбиоль, Торрес, Парехо, Морено, Фойт, Бакка, Тригерос, Педраса, Капу, Пино.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Линделеф, Байи, Погба, Кавани, Рэшфорд, Гринвуд, Фернандеш, Шоу, Ван-Бассака, Мактоминей.

В тренде

Напомним, что на пути к финалу Лиги Европы Вильярреал по сумме двух матчей прошел киевское Динамо. Смотрите, как команды играли в Киеве.

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54
3.
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26
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41
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38
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25:51
29
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Александрия
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29
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Рух
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28
11.
Мариуполь
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