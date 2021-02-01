Будинок зірки "ПСЖ" пограбували, поки він ганьбився на полі

Будинок нападника "Парі Сен-Жермен" Мауро Ікарді був пограбований в суботу ввечері, коли футболіст разом з командою вирушив на виїзний матч проти "Лор'яна" в чемпіонаті Франції.

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За інформацією Lequipe.fr, вранці в неділю прислуга помітила, що деякі речі пропали і викликала поліцію. За попередніми оцінками, грабіжники винесли цінних речей на суму в 400 тисяч євро. Серед них – годинники, ювелірні прикраси і дорогий одяг.

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Відзначимо, що на цьому неприємності Мауро Ікарді не закінчилися. Недільний матч проти "Лор'яна" аргентинець провалив, як і вся команда, яка поступилася одному з аутсайдерів сезону з рахунком 2:3. Після 23-х турів "ПСЖ" займає лише третє місце в турнірній таблиці Ліги 1.

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