Була сварка: Шеву звільнили через росіянина

Стали відомі подробиці останніх годин перебування Андрія Шевченка на посаді головного тренера Дженоа

Андрій Шевченко / Фото: Twitter

Керівники Дженоа та вже колишній головний тренер команди Андрій Шевченко мали сварку безпосередньо перед відставкою українця, що сталася у суботу, 15 січня.

Про це повідомляє Il Secolo XIX.

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За кілька годин до розірвання контракту Шевченко та топ-менеджери "грифонів" посварилися на ґрунті трансферної пасивності Дженоа.

Шева вимагав якнайшвидшого підписання контрактів з новачками – росіянином Олексієм Міранчуком з Аталанти та німцем Надімом Амірі з Баєра.

Але керівництво клубу відповідало Шевченку, що поки що не може оформити ці переходи з певних причин.

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Миранчук та Шевченко / Фото: Колаж: Сьогодні

При цьому джерело повідомляє, що Шевченко мав покинути Дженоа ще після поразки від Спеції 9 січня, але відставка відбулася вже за підсумками четвергового кубкового програшу Мілану 1:3.

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Нагадаємо, за Шевченка за два місяці Дженоа зіграла 11 матчів – один виграла, сім програла і три звела внічию, міцно прописавшись у зоні вильоту Серії А.

За достроковий розрив контракту штабу Шевченка мають заплатити 20 млн євро.