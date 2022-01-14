Відставка Шеви ще ближче: Дженоа програла Мілану у Кубку Італії

Дженоа Андрія Шевченка дала бій Мілану на його полі, але зрештою поступилася супернику з рахунком 1:3

Дженоа Андрія Шевченка програла Мілану у Кубку Італії / Фото: Колаж: Сьогодні

Кубковий поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро", на якому Андрій Шевченко провів найяскравіші матчі своєї кар'єри, може стати останнім для українського наставника на чолі "грифонів". Ми вели онлайн трансляцію Мілан – Дженоа на нашому сайті.

Незважаючи на те, що суперники перебувають у різних вагових категоріях, першими відкрили рахунок гості. Зимовий початківець Дженоа Остегор успішно замкнув подачу з кутового, яку виконав Портанова.

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Тренерському штабу Андрія Шевченка вдалося налаштувати своїх підопічних на звітний поєдинок, і вони ні в чому не поступалися своїм іменитим суперникам.

Мілан схаменувся тільки до середини другого тайму. На 74-й хвилині гри пройшла подача з лівого флангу від Тео прямо на голову Жиру в центр штрафного майданчика, а Олів'є пробив у ближній кут воріт Шемпера – 1:1.

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В кінці основного часу Мілан спробував дотиснути суперника, але гравці Дженоа зуміли відбити фінальне навалу.

У першому екстра-таймі форвард господарів Леау вивів Мілан уперед. А на 112-й хвилині Салемакерс поставив переможну крапку у поєдинку.

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Кубок Італії. 1/8 фіналу.

Мілан – Дженоа – 3:1

Голи: Жиру, 74, Леау, 103, Салемакерс, 112 – Остігор, 17

Мілан: Меньян – Ернандес, Габбія, Томорі (Флоренці, 23), Калулу – Круніч (Бакайоко, 61), Тоналі – Ребіч (Леау, 61), Мальдіні (Діас, 61), Мессіас (Салемакерс, 80) – Жі , 118).

Дженоа: Семпер – Васкес, Ванхусден, Остігор (Бані, 111) – Єбоа (Пандев, 87), Мелегоні, Бадель, Портанова (Гільйоне, 106), Хефті – Екубан (Кассата, 71), Кайседо (Дестро, 62)

Дженоа залишає розіграш Кубка Італії, а Мілан зіграє до 1/4 фіналу з переможцем пари Лаціо – Удінезе. Чи стане матч на "Сан-Сіро" останнім для Андрія Шевченка – дізнаємось найближчим часом.