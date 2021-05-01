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Новини Чемпіонату України 2020/2021

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Легенда 33! Сидіння Олімпійського стали помаранчевими на честь багаторічного капітана Шахтаря

1 травня, 21:29

Олена Павлова Олена Павлова

Під час поєдинку 24 туру української Прем'єр-ліги донецька команда оригінально привітала Даріо Срну з Днем народження. 1 травня хорвату виповнилося 39 років

Донецький Шахтар оригінально привітав з 39-річчям свого багаторічного капітана Даріо Срну, який зараз працює в клубі на посаді директора по футболу. Сьогодні в матчі української Прем'єр-ліги проти Дніпра-1 (1:2) "гірники" прикрасили два центральних сектору нижнього ярусу НСК "Олімпійський".

"Легенда 33! З днем народження, Даріо!", – привітав Шахтар Срну в Instagram

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Донецький Шахтар за допомогою спеціальних помаранчевих чохлів виклав цифру 33 – номер, під яким хорватський захисник виступав у складі "гірників" з 2003-го по 2018 рік. Таким способом клуб привітав Срну з Днем народження. 1 травня йому виповнилося 39 років.

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Даріо Срна провів в Шахтарі 493 матчі, забивши 34 голи і віддав 121 передачу.

Даріо Срна

Даріо Срна

Відзначимо, що після перемоги 2:1 над Дніпром-1 в 24-му турі УПЛ донецька команда практично гарантувала собі срібні медалі чемпіонату Україну-2020/21.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
24
19
4
1
56
15
41
61
Забиті 56
Пропущені 15
Різниця 41
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
24
14
6
4
46
19
27
48
Забиті 46
Пропущені 19
Різниця 27
Результати останніх матчів: В П П В В
3
ЗоряЗоряЗор
23
12
5
6
40
21
19
41
Забиті 40
Пропущені 21
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В П В В
4
КолосКолосКол
24
9
11
4
34
23
11
38
Забиті 34
Пропущені 23
Різниця 11
Результати останніх матчів: Н В Н В Н
5
ДеснаДеснаДес
24
10
7
7
36
27
9
37
Забиті 36
Пропущені 27
Різниця 9
Результати останніх матчів: Н П П В В
6
ВорсклаВорсклаВор
24
10
7
7
34
28
6
37
Забиті 34
Пропущені 28
Різниця 6
Результати останніх матчів: П П В В П
7
ОлександріяОлександріяОле
23
8
5
10
31
31
0
29
Забиті 31
Пропущені 31
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П П П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
24
8
5
11
35
36
-1
29
Забиті 35
Пропущені 36
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В Н П В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
23
7
4
12
22
48
-26
25
Забиті 22
Пропущені 48
Різниця -26
Результати останніх матчів: В В П П В
10
МаріупольМаріупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забиті 22
Пропущені 38
Різниця -16
Результати останніх матчів: П Н П В Н
11
ОлімпікОлімпікОлі
23
6
3
14
27
41
-14
21
Забиті 27
Пропущені 41
Різниця -14
Результати останніх матчів: В П Н П П
12
РухРухРух
23
4
9
10
21
37
-16
21
Забиті 21
Пропущені 37
Різниця -16
Результати останніх матчів: В Н В П П
13
ІнгулецьІнгулецьІнг
23
3
11
9
20
35
-15
20
Забиті 20
Пропущені 35
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забиті 15
Пропущені 40
Різниця -25
Результати останніх матчів: П В П Н Н

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раніше легенда Шахтаря увійшов в ТОП-10 футболістів-бомбардирів в XXI столітті .

Дивіться історію успіху Даріо Срна

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