Легенда 33! Сидіння Олімпійського стали помаранчевими на честь багаторічного капітана Шахтаря

Під час поєдинку 24 туру української Прем'єр-ліги донецька команда оригінально привітала Даріо Срну з Днем народження. 1 травня хорвату виповнилося 39 років

Донецький Шахтар оригінально привітав з 39-річчям свого багаторічного капітана Даріо Срну, який зараз працює в клубі на посаді директора по футболу. Сьогодні в матчі української Прем'єр-ліги проти Дніпра-1 (1:2) "гірники" прикрасили два центральних сектору нижнього ярусу НСК "Олімпійський".

"Легенда 33! З днем народження, Даріо!", – привітав Шахтар Срну в Instagram

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Донецький Шахтар за допомогою спеціальних помаранчевих чохлів виклав цифру 33 – номер, під яким хорватський захисник виступав у складі "гірників" з 2003-го по 2018 рік. Таким способом клуб привітав Срну з Днем народження. 1 травня йому виповнилося 39 років.

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Даріо Срна провів в Шахтарі 493 матчі, забивши 34 голи і віддав 121 передачу.

Даріо Срна

Відзначимо, що після перемоги 2:1 над Дніпром-1 в 24-му турі УПЛ донецька команда практично гарантувала собі срібні медалі чемпіонату Україну-2020/21.

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раніше легенда Шахтаря увійшов в ТОП-10 футболістів-бомбардирів в XXI столітті .

Дивіться історію успіху Даріо Срна