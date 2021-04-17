Бразилець з Шахтаря слухав гімн України з рукою на серці

Додо проявив повагу до гімну України і під час його виконання перед матчем Шахтар – Динамо тримав руку на серці. Вболівальники запропонували натуралізувати бразильця

Захисник Шахтаря Додо перед матчем з Динамо в 22-му турі чемпіонату України здивував уболівальників, приклавши руку до серця під час виконання гімну України. У Мережі вже почали жартувати, що потрібно запросити "гірника" в збірну України. Ми вели онлайн матчу Шахтар – Динамо.

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Відзначимо, що на рахунку Додо є матчі за збірні Бразилії U-17, U-20 і U23. Останнім часом Додо викликався в олімпійську збірну Бразилії, яка готується захищати звання Олімпійського чемпіона на Іграх-2020 в Токіо.

У поточному сезоні Додо провів за Шахтар 29 матчів у всіх турнірах, забив два голи і зробив п'ять результативних передач. Transfermarkt оцінює 22-річного гравця у 18 мільйонів євро.

Раніше ми писали, що футболіст Динамо грає проти Шахтаря в масці (фото). Після перелому носа, який Ілля Забарний дістав тиждень тому в матчі з Дніпром-1, на поєдинок з "гірниками" він вийшов у спеціальному захисті.

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