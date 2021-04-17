Бразилец из Шахтера слушал гимн Украины с рукой на сердце

Додо проявил уважение к гимну Украины и во время его исполнения перед матчем Шахтер – Динамо держал руку на сердце. Болельщики предложили натурализовать бразильца

Защитник Шахтера Додо перед матчем с Динамо в 22-м туре чемпионата Украины удивил болельщиков, приложив руку к сердцу во время исполнения гимна Украины. В Сети уже начали подшучивать, что нужно пригласить "горняка" в сборную Украины. Мы вели онлайн матча Шахтер – Динамо.

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Отметим, что на счету Додо есть матчи за сборные Бразилии U-17, U-20 и U23. В последнее время Додо вызывался в олимпийскую сборную Бразилии, которая готовится защищать звание Олимпийского чемпиона на Играх-2020 в Токио.

В текущем сезоне Додо провел за Шахтер 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 18 миллионов евро.

Ранее мы писали, что футболист Динамо играет против Шахтера в маске (фото). После перелома носа, который Илья Забарный схлопотал неделю назад в матче с Днепром-1, на поединок с "горняками" он вышел в специальной защите.

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