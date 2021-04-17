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Тайсону в новому клубі віддали козирний номер зоряного партнера Мессі

17 квітня, 20:58

Олег Люлька Олег Люлька

Колишній капітан Шахтаря уклав з Інтернасьоналом дворічний контракт і виступатиме там під "десяткою", яка раніше належала олімпійському чемпіону Д'Алессандро

Після прощання з Шахтарем Тайсон уклав дворічну угоду з Інтернасьоналомі вже отримав там ігровий номер. Екскапітан "гірників" виступатиме на батьківщині, в Бразилії, під козирною "десяткою".

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Цікаво, що десятий номер у Інтернасьоналі перейшов до Тайсона від відомого аргентинського півзахисника – олімпійського чемпіона-2004, колишнього партнера Ліонеля Мессі по збірній Андреса Д'Алессандро.

"Час збиратися і їхати додому. Мій дім – Інтернасьонал, мій дім – стадіон "Бейра-Ріо". Який момент, як я цього чекав! Змішані почуття, але виразні: радість, що б'є з грудей, – величезна. Навіть більше – отримати подарунок від тебе, мого ідола, цю футболку з 10-м номером – мій брате, Д'Алессандро. Яка честь і місія"

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"Хочу подякувати Богові за благословення і кожному з вас – сім'ї, друзям, моїм менеджерам, фанатам і клубу. Я дуже щасливий, мрію про щось більше і обіцяю викладатися щодня в цьому новому циклі", – написав у себе в Instagram Тайсон

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Дивіться, як Тайсон забивав за Шахтар

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Шахтар Донецьк чемпіонат Бразилії Тайсон футболіст Інтернасіонал

Джерело: Сегодня|Спорт

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