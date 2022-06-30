Чи повернеться Усик в Україну після бою з Джошуа – відповідь боксера

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик обіцяє, що через два дні після реваншу з Ентоні Джошуа буде вже в Україні

Після реваншу Усик повернеться в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

20 серпня Олександр Усик проведе реванш із Ентоні Джошуа у Саудівській Аравії. Вибір цієї країни для поєдинку жорстко розкритикував Сергій Стаховський.

З початку війни Усик трохи пофотографувався з автоматом, а потім виїхав із України. Нібито для підготовки до реваншу. Хоча тоді готуватися не було до чого – контракт на поєдинок підписали у червні.

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Усик вступив в тероборону / Фото: Колаж: Сьогодні

Зараз Усик обіцяє відразу після бою в Саудівській Аравії повернутися в Україну.

"Як тільки я закінчу бій і розберуся з усіма іншими справами, я негайно поїду в Україну. Якщо я матиму бій 20-го, то 22-го я буду в Україні", – наводить слова Усика talkSPORT.

Нагадаємо, перша зустріч бійців відбулася у жовтні 2021 року. Усик виграв і завоював титули WBA Super, IBF та WBO.

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Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що Дерек Чісора помітив Усика у російській лазні Лондон.