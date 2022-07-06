Колишній суперник Ломаченка втратив 80% зору через вибух (фото)

Дворазовий олімпійський чемпіон з боксу Гільєрмо Рігондо отримав серйозні травми після того, як у його руках вибухнула скороварка

Ломаченко проти Рігондо: битва двох дворазових чемпіонів світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон світу з боксу Гільєрмо Рігондо показав фото як він виглядав після нещасного випадку. У березні дома в Майамі у нього в руках вибухнула скороварка – і спортсмен отримав травми обличчя. Раніше кубинець став чемпіоном світу у другій ваговій категорії.

Тоді у Гільєрмо були обпалені груди, а також ушкоджені очі через попадання окропу в обличчя.

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Спочатку Рігондо втратив близько 80% зору. Але лікарі обіцяють, що зір повернеться майже повністю, повідомляє Vringe.

"Щоночі, коли я заплющую очі, ось що я бачу. Іноді важко забути", – підписав боксер фото.

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Гільєрмо Рігондо – 41 рік. Він дворазовий чемпіон Олімпійських ігор (2000 та 2004), дворазовий чемпіон світу (2001 та 2005) та чемпіон Панамериканських ігор (2003) серед любителів. Чемпіон світу у другій найлегшій (WBA, 2012-2015, 2016-2018; WBO, 2013-2015) та найлегшій (WBA, 2020-н.ч.) вагових категоріях серед професіоналів.

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9 грудня 2017 року Рігондо зустрівся з чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO українцем Василем Ломаченком. Після шостого раунду кубинець відмовився від продовження бою. До речі, бій Ломаченко – Рігондо став другим за кількістю глядачів на телеканалі ESPN.