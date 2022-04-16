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Нема куди повертатися. Ексросіянка втратила житло після обстрілу орками

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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16 квітня, 15:29
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Біатлоністка Анастасія Рассказова – одна з небагатьох натуралізованих росіянок, яка залишилася в Україні після початку агресії РФ
Російські загарбники знищили житло Рассказової
Російські загарбники знищили житло Рассказової / Фото: biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

Війна застала ексросіянку Анастасію Рассказову на тренувальному зборі у Сянках на Львівщині. Але на відміну від інших легіонерок, які виїхали до Росії, вона вирішила залишитися в Україні

Російсько-фашистські війська повністю зруйнували лижну базу у Чернігові, де жила разом із рештою біатлоністок Рассказова. Тепер їй навіть нема куди повертатися.

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"У нас була власна кімната, ми її облаштовували, щось докуповували – ті ж речі, велосипеди, лижі, кросівки, інвентар. Були певні заощадження. Ну, заощадження – це така справа. Головне – всі живі та здорові.

Але важко усвідомити, що все так сталося, що місце, де ти жив, де готувався, де облаштовував своє життя… Причому там не лише я жила, а й Надя Бєлкіна, Даша Блашко, інші дівчата, багато спортсменок… Загалом було дуже важко це прийняти. Просто нікуди навіть повернутися.

Мої рідні в Росії, звісно, ухвалили моє рішення. Але їм було тяжко. Вони переживають за мене, за ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, що загалом відбувається між країнами.

Спочатку у них по телевізору показували, що це "спецоперація" , нічого подібного, але коли все це трапилося на лижній базі, коли я близьким скидала фотографії, вони повірили: вони боялися за мене, боялися та переживали за мого хлопця. Переживали, що ми зараз перебуваємо у Тернополі, а у Львові, що зовсім недалеко, стріляли... Мама дуже переживала... Зараз спокійніше, бо в Поклюці я в безпеці, і ніхто нікого не чіпатиме.

Моя позиція дуже негативна по відношенню до всього, що відбувається. У багатьох людей просто зруйновані життя. Також діти залишаються своїх батьків, вони їх втрачають, на їхніх очах убивають. Це не передати словами, напевно, і ніяк не зрозуміти", – повідомила Рассказова в інтерв'ю Суспільне.Спорт.

Анастасія Рассказова – колишня біатлоністка збірної Росії. У 2018 році вона змінила громадянство та приєдналася до української команди.

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23-річна спортсменка провела в українській збірній вже чотири сезони, і закріпилась у команді "Б".

Раніше ще одна росіянка Дар'я Сидорова заявила, що більше не виступатиме за збірну України. Спортсменка залишиться у Росії разом із сім'єю.

Дар'я Сідорова залишиться в Росії
Дар'я Сідорова залишиться в Росії / Фото: biathlon.com.ua

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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