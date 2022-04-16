Нема куди повертатися. Ексросіянка втратила житло після обстрілу орками

Біатлоністка Анастасія Рассказова – одна з небагатьох натуралізованих росіянок, яка залишилася в Україні після початку агресії РФ

Російські загарбники знищили житло Рассказової / Фото: biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

Війна застала ексросіянку Анастасію Рассказову на тренувальному зборі у Сянках на Львівщині. Але на відміну від інших легіонерок, які виїхали до Росії, вона вирішила залишитися в Україні

Російсько-фашистські війська повністю зруйнували лижну базу у Чернігові, де жила разом із рештою біатлоністок Рассказова. Тепер їй навіть нема куди повертатися.

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"У нас була власна кімната, ми її облаштовували, щось докуповували – ті ж речі, велосипеди, лижі, кросівки, інвентар. Були певні заощадження. Ну, заощадження – це така справа. Головне – всі живі та здорові. Але важко усвідомити, що все так сталося, що місце, де ти жив, де готувався, де облаштовував своє життя… Причому там не лише я жила, а й Надя Бєлкіна, Даша Блашко, інші дівчата, багато спортсменок… Загалом було дуже важко це прийняти. Просто нікуди навіть повернутися.

Мої рідні в Росії, звісно, ухвалили моє рішення. Але їм було тяжко. Вони переживають за мене, за ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, що загалом відбувається між країнами. Спочатку у них по телевізору показували, що це "спецоперація" , нічого подібного, але коли все це трапилося на лижній базі, коли я близьким скидала фотографії, вони повірили: вони боялися за мене, боялися та переживали за мого хлопця. Переживали, що ми зараз перебуваємо у Тернополі, а у Львові, що зовсім недалеко, стріляли... Мама дуже переживала... Зараз спокійніше, бо в Поклюці я в безпеці, і ніхто нікого не чіпатиме. Моя позиція дуже негативна по відношенню до всього, що відбувається. У багатьох людей просто зруйновані життя. Також діти залишаються своїх батьків, вони їх втрачають, на їхніх очах убивають. Це не передати словами, напевно, і ніяк не зрозуміти", – повідомила Рассказова в інтерв'ю Суспільне.Спорт.

Анастасія Рассказова – колишня біатлоністка збірної Росії. У 2018 році вона змінила громадянство та приєдналася до української команди.

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23-річна спортсменка провела в українській збірній вже чотири сезони, і закріпилась у команді "Б".

Раніше ще одна росіянка Дар'я Сидорова заявила, що більше не виступатиме за збірну України. Спортсменка залишиться у Росії разом із сім'єю.