Некуда возвращаться. Экс-россиянка лишилась жилья после обстрела орками

Биатлонистка Анастасия Рассказова – одна из немногих натурализованных россиянок, которая осталась в Украине после начала агрессии РФ

Российские захватчики уничтожили жилье Рассказовой / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

Война застала экс-россиянку Анастасию Рассказову на тренировочном сборе в Сянках Львовской области. Но в отличие от остальных легионерок, уехавших в Россию, она приняла решение остаться в Украине.

Российско-фашистские войска полностью разрушили лыжную базу в Чернигове, где жила вместе с остальными биатлонистками Рассказова. Теперь ей даже некуда возвращаться.

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"У нас была собственная комната, мы ее обустраивали, что-то докупали – те же вещи, велосипеды, лыжи, кроссовки, инвентарь. Были определенные сбережения. Ну, сбережения – это уже такое дело. Главное – все живы и здоровы. Но трудно осознать, что все так случилось, что место, где ты жил, где готовился, где обустраивал свою жизнь… Причем там не только я жила, но и Надя Белкина, Даша Блашко, другие девушки, много спортсменок… В общем, было очень тяжело это принять. Просто некуда даже вернуться.

Мои родные в России, конечно, приняли мое решение. Но им было тяжело. Они переживают за меня, за ситуацию, которая происходит сейчас в Украине, что в целом происходит между странами. Сначала у них по телевизору показывали, что это "спецоперация", ничего подобного, но когда все это случилось на лыжной базе, когда я близким сбрасывала фотографии, они поверили: они боялись за меня, боялись и переживали за моего парня. Переживали, что мы сейчас находимся в Тернополе, а во Львове, что совсем недалеко, стреляли... Мама очень сильно переживала... Сейчас спокойнее, потому что в Поклюке я в безопасности, и никто никого не тронет. Моя позиция очень отрицательна по отношению ко всему происходящему. У многих людей просто разрушены жизни. Также дети остаются своими родителями, они их теряют, на их глазах убивают. Это не передать словами, наверное, и никак не понять", – сообщила Рассказова в интервью Суспильне.Спорт.

Анастасия Рассказова – бывшая биатлонистка сборной России. В 2018 году она сменила гражданство и присоединилась к украинской команде.

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23-летняя спортсменка провела в украинской сборной уже четыре сезона, и закрепилась в команде "Б".

Ранее еще одна россиянка Дарья Сидорова заявила, что больше не будет выступать за сборную Украины. Спортсменка останется в России вместе с семьей.