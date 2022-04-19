Їм платили більше. Українська біатлоністка назвала зарплату росіянок у збірній України

Керівництво федерації біатлону робило ставку на натуралізованих росіянок, приділяючи менше уваги своїм вихованцям

Анна Кривонос / Фото: Facebook

Після початку повномасштабної війни натуралізовані росіянки Ольга Абрамова, Катерина Бех та Оксана Москаленко втекли до Росії. Такий вчинок не пройшов повз спортивну громадськість, і троє екс-росіянок, а також Дар'я Сідорова були виключені зі збірної України.

Але до початку воєнних дій "легіонери" були на особливому становищі у нашій команді. Українка Анна Кривонос розповіла, скільки отримували біатлоністки із Росії, та про інші привілегії росіянок.

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"Чи відрізнялася заробітна плата у натуралізованих спортсменок із Росії та українок? Так, відрізнялася. У нас є основна зарплата – від міністерства. У когось ще є ставка у силових структурах. Деякі мають доплати від регіонів, але за це говорити не можу. Перед Олімпійськими іграми також є стипендії, орієнтовно 300 доларів, які отримували частину спортсменів, у тому числі я. Також є премії від федерації, які сплачує президент. Багато хто не отримує федеративних коштів і живе тільки на зарплату в міністерстві. А росіянки, наскільки я знаю щодо особистих розмов з ними, отримують від 300 доларів на місяць і до 800-1000. Коли Володимир Михайлович виплачував і мені, але лише 3 місяці суму 300 доларів, після чого позбавив цього з формулюванням "за надмірну вагу".

Ще по відношенню. Наша болісна тема – тренувальні костюми. Нам дають один, він протирається, особливо штани. Просиш, натякаєш, що треба оновити. У відповідь: "Ні, де я вам візьму". Коли приїхали росіянки, вони були екіпіровані всім, що тільки можна. А нам нема. Коли приїхала Даша Сідорова, то, незважаючи на спортивний карантин, її возили з нами на закордонні збори, де виступали на IBU. А дівчата, такі як Лера чи Крістіна Дмитренко, сиділи вдома, хоча, можливо, теж хотіли поїхати за кордон тренуватись у кращих умовах чи виступити на IBU.

Дар'я Сидорова / Фото: Instagram

Розумієте, можна замінити, але нам потрібна підготовка. Є у нас непоганий комплекс у Сянках, то будують у Буковелі, хоч ніяк не добудують. Їздимо на змагання, а живемо у Ворохті. До речі, цікавий факт: ми живемо у Ворохті, звідки до старту їхати хвилин 40-50, а росіянки жили у Буковелі, у кращих умовах і ближче до траси, в межах 10 хвилин", – сказала Анна Кривонос в інтерв'ю Kamp-sport.

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Раніше ми повідомляли, що голова Федерації біатлону України Володимир Бринзак залишається на своїй посаді як мінімум до закінчення війни.