Им платили больше. Украинская биатлонистка назвала зарплату россиянок в сборной Украины

Руководство федерации биатлона делало ставку на натурализованных россиянок, уделяя меньше внимания своим воспитанникам

Анна Кривонос / Фото: Facebook

После начала полномасштабной войны натурализованные россиянки Ольга Абрамова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко сбежали в Россию. Такой поступок не прошел мимо спортивной общественности, и три экс-россиянки, а также Дарья Сидорова были исключены из сборной Украины.

Но до начала военных действий "легионеры" были на особом положении в нашей команде. Украинка Анна Кривонос рассказала, сколько получали биатлонистки из России и о других привилегиях россиянок.

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"Отличалась ли заработная плата у натурализованных спортсменок из России и украинок? Да, отличалась. У нас есть основная зарплата – от министерства. У кого-то еще есть ставка в силовых структурах. У некоторых есть доплаты от регионов, но за это говорить не могу. Перед Олимпийскими играми также есть стипендии, ориентировочно 300 долларов, которые получали часть спортсменов, в том числе и я. Также есть премии от федерации, которые выплачивает президент. Многие не получают федеративные средства и живут только на зарплату в министерстве. А россиянки, насколько я знаю по личным разговорам с ними, получают от 300 долларов в месяц и до 800-1000. Когда Владимир Михайлович выплачивал и мне, но только 3 месяца сумму в 300 долларов, после чего лишил этого с формулировкой "за избыточный вес".

Еще по отношению. Наша болезненная тема – тренировочные костюмы. Нам дают один, он протирается, особенно штаны. Просишь, намекаешь, что нужно обновить. В ответ: "Нет, где я вам возьму". Когда приехали россиянки, они были экипированы всем, чем только можно. А нам нет. Когда приехала Даша Сидорова, то, несмотря на спортивный карантин, ее возили с нами на заграничное собрание, с выступавшими на IBU. А девушки, такие как Лера или Кристина Дмитренко, сидели дома, хотя, возможно, тоже хотели поехать за границу тренироваться в лучших условиях или выступить на IBU.

Дарья Сидорова / Фото: Instagram

Понимаете, можно заменить, но нам нужна горная подготовка. Есть у нас неплохой комплекс в Сянках, то строят в Буковеле, хотя никак не достроят. Ездим на соревнования, а живем в Ворохте. Кстати, интересный факт: мы живем в Ворохте, откуда до старта ехать минут 40-50, а россиянки жили в Буковеле, в лучших условиях и ближе к трассе, в пределах минут 10-ти", – сказала Анна Кривонос в интервью Kamp-sport.

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Ранее мы сообщали, что глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак остается в своей должности как минимум до окончания войны.