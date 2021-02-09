Поверніть глядачів! У чемпіонаті України хочуть заповнити трибуни і звертаються до МОЗ

Спортивні змагання професіоналів в Україні досі офіційно проводять без уболівальників. Хоча восени і на початку зими, коли ситуація була загрозливішою, на деякі футбольні матчі збірної та Ліги чемпіонів пускали тисячі фанатів. Федерація баскетболу України вирішила перервати сумну традицію проводити турніри без глядачів і звернулася до чиновників дозволити їх допуск на трибуни.

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Днями збірна України провалила відбір на Євробаскет.

Лист за підписом президента ФБУ Михайла Бродського відправили міністру охорони здоров'я Максиму Степанову та головному державному санітарному лікарю Віктору Ляшку. У ньому просять ввести норму, за якою можна заповнювати місця для уболівальників на 50%. У порівняння наводиться ситуація із закладами культури і кінотеатрами, де дозволений допуск людей.

На цей момент всі баскетбольні матчі як професіоналів, так і любителів проходять без публіки. У чемпіонаті України з футболу і в багатьох інших видах спорту схожа ситуація.

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Тим часом автограф баскетболіста продали майже за півтора мільйона доларів.

Збірна України з футболу обігравала іспанців у Києві з глядачами на трибунах:

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