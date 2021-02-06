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Рекордне безумство! Автограф баскетболіста продали майже за півтора мільйона доларів

6 лютого, 15:40

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

На картці свій підпис поставив Майкл Джордан

У це важко повірити, але це факт. Колекційна картка з автографом легенди НБА Майкла Джордана продана на аукціоні Heritage за рекордну суму в розмірі 1,44 мільйона доларів.

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Дата видання картки – 1997 рік. Було випущено всього 23 штуки. Якість картки і підписи на ній оцінили як "майже в ідеальному стані". Крім автографа, на картці є частина ігрової майки 6-кратного чемпіона НБА у складі "Чикаго Буллз" з Матчу зірок НБА 1992 року. Покупець вирішив залишитися неназваним.

Попередній рекорд вартості колекційних карток з Джорданом – 915 тисяч доларів. Він був встановлений кілька місяців тому.

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Як зазначає джерело, вартість предметів, що мають відношення до дворазового олімпійського чемпіона, різко зросла після виходу серіалу про нього "Останній танець".

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баскетболіст автограф Майкл Джордан аукціони

Джерело: sport24.ru

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