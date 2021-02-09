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Верните зрителей! В чемпионате Украины хотят заполнить трибуны и обращаются к Минздраву

9 февраля, 08:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Федерация баскетбола сравнивает ситуацию в спорте с культурной сферой

Спортивные соревнования профессионалов в Украине до сих пор официально проводят без болельщиков. Хотя осенью и в начале зимы, когда ситуация была более угрожающей, на некоторые футбольные матчи сборной и Лиги чемпионов пускали тысячи фанатов. Федерация баскетбола Украины решила прервать печальную традицию проводить турниры без зрителей и обратилась к чиновникам разрешить их допуск на трибуны.

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На днях сборная Украины провалила отбор на Евробаскет.

Письмо с подписью президента ФБУ Михаила Бродского отправили министру здравоохранения Максиму Степанову и Главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко. В нем просят ввести норму, по которой можно заполнять места для болельщиков на 50%. В сравнение приводится ситуация с заведениями культуры и кинотеатрами, где разрешен допуск людей.

На данный момент все баскетбольные матчи как профессионалов, так и любителей проходят без публики. В чемпионате Украины по футболу и во многих других видах спорта похожая ситуация.

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Тем временем, автограф баскетболиста продали почти за полтора миллиона долларов.

Сборная Украины по футболу обыгрывала испанцев в Киеве со зрителями на трибунах:

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баскетбол Минздрав зрители ФБУ обращение чемпионат Украины по баскетболу
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