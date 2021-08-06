Чекай на золото, Україно! Котирування на олімпійський фінал боксера Хижняка

Аналітики майже не сумніваються, що у вирішальному поєдинку боксерського турніру Ігор-2020 у категорії до 75 кг українець Хижняк впорається з бразильцем Соузою

Олександр Хижняк vs Еберт Соуза / Фото: Reuters

У суботу, о 8:45 за Києвом, у поєдинку за "золото" Ігор-2020 український боксер Олександр Хижняк битиметься з бразильцем Ебертом Соузою.

Бій Хижняка за "золото" Олімпіади: де і коли дивитися

На перемогу Хижняка аналітиками встановлено коефіцієнт 1,2, на перемогу його суперника – 4,0. Згідно з цими котируваннями, ймовірність виграшу українця становить 78 відсотків, бразильця – 22 відсотки.

Еберт Соуза vs Олександр Хижняк / Фото: Reuters

Відзначимо, що з бразильським боксером Ебертом Соузою, який в суботу буде суперником Олександра Хижняка в бою за олімпійське "золото" Токіо, український Танк уже зустрічався.

Дивіться, як Хижняк здолав Соузу одноголосним рішенням суддів на турнірі "Странджа" в Болгарії на початку 2019 року:

Нагадаємо, в півфіналі Ігор-2020 бразилець Еберт Соуза з рахунком 4:1 здолав Гліба Бакши, уродженця Сімферополя, який з 2010 по 2014 рік був членом різних збірних України, а потім переметнувся під російський прапор.

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А Хижняк в 1/2 фіналу Олімпіади в Токіо вигриз перемогу в бою з філіппінцем Еуміром Марсьялем, якому програв перші два раунди поєдинку.

Олександр Хижняк / Фото: REUTERS

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