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Олімпіада 2020 в Токіо

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Хижняк уже гамселив суперника по фіналу Олімпіади: дивіться, як це було

Олег Люлька Олег Люлька
6 серпня, 11:05
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У суботу, о 8:45 за Києвом, у поєдинку за золото Ігор-2020 український боксер Олександр Хижняк битиметься з бразильцем Ебертом Соузою, якого раніше вже перемагав
Хижняк vs Еберт Соуза
Хижняк vs Еберт Соуза / Фото: Reuters

З бразильським боксером Ебертом Соузою, який в суботу буде суперником Олександра Хижняка в бою за олімпійське золото Токіо, український Танк вже зустрічався.

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Хижняк здолав Соузу одноголосним рішенням суддів на турнірі "Странджа" в Болгарії на початку 2019 року.

Звела Хижняка і Соузу турнірна сітка і на "Странджі"-2020. В офіційному протоколі змагань зазначено, що українець і тут виграв – за допомогою WO (технічної перемоги).

Продовжити б цю переможну серію і у фіналі в Токіо!

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Нагадаємо, у півфіналі Ігор-2020 бразилець Еберт Соуза з рахунком 4:1 здолав Гліба Бакши, уродженця Сімферополя, який з 2010 по 2014 рік був членом різних збірних України, а потім переметнувся під російський прапор.

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Бразилець побив Бакши і не пустив його до Хижняка
Бразилець побив Бакши і не пустив його до Хижняка / Фото: Reuters

Хижняк же в 1/2 фіналу Олімпіади в Токіо вигриз перемогу в бою з філіппінцем Еуміром Марсялем, якому програв перші два раунди поєдинку.

Олександр Хижняк на Іграх у Токіо
Олександр Хижняк на Іграх у Токіо / Фото: Reuters

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку виокремлені всі медальні старти.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
30
35
27
92
3
flag Японія ЯпоніяJP
22
10
15
47
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
20
43
5
flag ОКР ОКРROC
16
23
21
60
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
16
18
18
52
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
10
16
35
8
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
9
flag Італія ІталіяIT
7
10
18
35
10
flag Нідерланди НідерландиNL
7
9
11
27
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