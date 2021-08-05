Без ока і з кров'ю! Страшне обличчя українського боксера Хижняка

Хітом світових інформагентств 5 серпня стали не тільки сльози Юлії Левченко, але і кадри з півфінального поєдинку боксерського турніру Олімпіади.
Нагадаємо, програючи після двох раундів філіппінцеві Еуміру Марсялю, в третьому Олександр Хижняк вигриз путівку до фіналу.
При цьому по ходу бою в українця відкрилася кровотеча на носовій перегородці.
Ще в одному моменті поєдинку філіппінець потужним ударом "закрив" Хижняку око.
Однак у підсумку до фіналу пробився саме наш Термінатор – Хижняк.
У бою за золото Ігор 7 серпня Хижняку протистоятиме бразилець Еберт да Консейсан Соуза, котрий здолав Гліба Бакши з РФ.
Нагадаємо, уродженець Сімферополя Бакши, який з 2010 по 2014 рік був членом різних збірних України, потім переметнувся під російський прапор.
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