Хижняк у кривавій рубці добив філіппінця! Український Танк – у фіналі Олімпіади

Олександр Хижняк / Фото: Reuters
Перші два раунди півфінального бою українець програв, але в третьому на зубах вирвав перемогу роздільним рішенням суддів. Щонайменше олімпійське "срібло" у Хижняка – в кишені!
Відзначимо, що по ходу бою обидва суперники отримали розсічення – у Хижняка кровило з носа, текла кров і з голови його візаві.
Фінал боксерського турніру у вазі до 75 кг за участю українця Олександра Хижняка відбудеться 7 серпня. Суперником нашого бійця буде бразилець Еберт Соуза – бронзовий призер ЧС-2019.
УСІ МЕДАЛІ УКРАЇНИ НА ОЛІМПІАДІ
Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":