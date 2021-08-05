Хижняк у кривавій рубці добив філіппінця! Український Танк – у фіналі Олімпіади

У півфіналі боксерського олімпійського турніру в Токіо чемпіон світу-2017 Олександр Хижняк з великими труднощами здолав філіппінця Еуміра Марсьяля. Тепер на українця чекає бій за "золото"

Олександр Хижняк / Фото: Reuters

Перші два раунди півфінального бою українець програв, але в третьому на зубах вирвав перемогу роздільним рішенням суддів. Щонайменше олімпійське "срібло" у Хижняка – в кишені!

Відзначимо, що по ходу бою обидва суперники отримали розсічення – у Хижняка кровило з носа, текла кров і з голови його візаві.

Фінал боксерського турніру у вазі до 75 кг за участю українця Олександра Хижняка відбудеться 7 серпня. Суперником нашого бійця буде бразилець Еберт Соуза – бронзовий призер ЧС-2019.

В тренді Ребров покине арабський клуб заради збірної України

УСІ МЕДАЛІ УКРАЇНИ НА ОЛІМПІАДІ

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":