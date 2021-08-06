Жди золото, Украина! Котировки на олимпийский финал боксера Хижняка

Аналитики практически не сомневаются, что в решающем поединке боксерского турнира Игр-2020 в категории до 75 кг украинец Хижняк справится с бразильцем Соузой

Александр Хижняк vs Эберт Соуза / Фото: Reuters

В субботу, в 8:45 по Киеву, в поединке за "золото" Игр-2020 украинский боксер Александр Хижняк сразится с бразильцем Эбертом Соузой.

Бой Хижняка за "золото" Олимпиады: где и когда смотреть

На победу Хижняка аналитиками установлен коэффициент 1,2, на победу его соперника – 4,0. Согласно этим котировкам, вероятность выигрыша украинца составляет 78 процентов, бразильца – 22 процента.

Эберт Соуза vs Александр Хижняк / Фото: Reuters

Отметим, что с бразильским боксером Эбертом Соузой, который в субботу будет соперником Александра Хижняка в бою за олимпийское "золото" Токио, украинский Танк уже встречался.

Смотрите, как Хижняк одолел Соузу единогласным решением судей на турнире "Странджа" в Болгарии в начале 2019 года:

Напомним, в полуфинале Игр-2020 бразилец Эберт Соуза со счетом 4:1 одолел Глеба Бакши, уроженца Симферополя, который с 2010 по 2014 год был членом различных сборных Украины, а затем переметнулся под российский флаг.

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Хижняк же в 1/2 финала Олимпиады в Токио выгрыз победу в бою с филиппинцем Эумиром Марсьялем, которому проиграл первые два раунда поединка.

Александр Хижняк / Фото: REUTERS

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