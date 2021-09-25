Забудьте про Усика: дивіться, як вирубують в українському MMA

Нокаут на турнірі WWFC 20
У головному поєдинку турніру Александрс Чіжовс з Латвії вже в першому раунді декласував українця Віталія Стояна і завоював вакантний титул чемпіона WWFC в напівсередній вазі.
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За півтори хвилини до кінця першого раунду Чіжовс зловив суперника на контратаці і врубив лівою точно в щелепу. Стоян звалився на канвас, а від граду ударів навздогін його врятував рефері, який вчасно зловив Чіжовса.
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