Забудьте об Усике: смотрите, как вырубают в украинском MMA

Нокаут на турнире WWFC 20
В главном поединке турнира Александрс Чижовс из Латвии уже в первом раунде деклассировал украинца Виталия Стояна и завоевал вакантный титул чемпиона WWFC в полусреднем весе.
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За полторы минуты до конца первого раунда Чижовс поймал соперника на контратаке и врубил левой точно в челюсть. Стоян рухнул на канвас, а от града ударов вдогонку его спас рефери, вовремя поймавший Чижовса.
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