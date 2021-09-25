Забудьте об Усике: смотрите, как вырубают в украинском MMA

Нокаут на турнире WWFC 20

В главном поединке турнира Александрс Чижовс из Латвии уже в первом раунде деклассировал украинца Виталия Стояна и завоевал вакантный титул чемпиона WWFC в полусреднем весе.

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За полторы минуты до конца первого раунда Чижовс поймал соперника на контратаке и врубил левой точно в челюсть. Стоян рухнул на канвас, а от града ударов вдогонку его спас рефери, вовремя поймавший Чижовса.

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