25 сентября 14:30
Челси 0
Манчестер Сити 1
25 сентября 14:00
Александрия 2
Мариуполь 1
25 сентября 17:00
Шахтер 4
Верес 1
25 сентября 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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Забудьте об Усике: смотрите, как вырубают в украинском MMA

Александр Трикиша
25 сентября, 22:54
Пока весь мир ждет начала боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа в Киеве провели турнир по смешанным единоборствам WWFC 20

Нокаут на турнире WWFC 20

В главном поединке турнира Александрс Чижовс из Латвии уже в первом раунде деклассировал украинца Виталия Стояна и завоевал вакантный титул чемпиона WWFC в полусреднем весе.

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За полторы минуты до конца первого раунда Чижовс поймал соперника на контратаке и врубил левой точно в челюсть. Стоян рухнул на канвас, а от града ударов вдогонку его спас рефери, вовремя поймавший Чижовса.

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