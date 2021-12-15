На Усика замахнувся чоловік із ножем: загроза, звідки не чекали

Брієдіс замахнувся на Усика / Фото: Instagram, ringside24

Якщо позбавити Олександра Усика статусу непереможного на профі-рингу не зможуть Ентоні Джошуа або Тайсон Ф'юрі, це знову спробує зробити латвійський нокаутер Майріс Брієдіс на прізвисько Травматолог.

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36-річний панчер, якого 2018-го Усик насилу здолав у Ризі в бою за титул чемпіона світу в крузервейті, знову прагне зарубитися з українцем у рингу – незрозуміло правда поки, в якій вазі.

Сьогодні Усик і Брієдіс перетнулися в Дубаї, де відбувається зіркова боксерська конференція. При цьому спільний знімок з українцем латвієць підписав, погрозивши Усику поразкою.

"Це всього лишень два хлопці з однієї частини світу, обидва на чолі двох найважчих боксерських дивізіонів. До тих пір, поки ми не поб'ємося знову", – зауважив у Instagram Майріс.

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Нагадаємо, що 27 січня 2018-го тодішній крузер Усик був за крок від провалу в бою проти Брієдіса у Ризі. Перед оголошенням результату за підсумками 12 раундів ніхто не міг сказати, куди гойднуться суддівські шальки терезів.

Олександр Усик – Майріс Брієдіс / Фото: Reuters

Проте рішенням більшості суддів перемога тоді дісталася Усику – 115:113, 115:113, 114:114, а розчарований Брієдіс ледь не плакав. Для Майріса то була перша і єдина поразка в кар'єрі. І у 36 років латвійця не залишає бажання за неї помститися.

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Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

Зазначимо, що у своєму останньому поєдинку, 16 жовтня, Майріс Брієдіс нокаутував німця Артура Манна, захистивши титул чемпіона світу за версією IBF у крузервейті.

Після чого Брієдіс з величезним кухонним ножем у руці викликав на об'єднавчий бій непереможного володаря поясу WBO британця Лоуренса Околі, який свого часу працював у бургерній.