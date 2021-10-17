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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Латвійський жах Усика з розбитим носом нокаутував казаха: відео

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
17 жовтня, 00:08
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Майріс Бріедіс захистив титул чемпіона світу за версією IBF в крузервейті, заваливши уродженця Казахстану Артура Манна, який виступає за Німеччину
Брієдіс знищив Манна за три раунди
Брієдіс знищив Манна за три раунди / Фото: Reuters

Претендент на титул, Артур Манн на прізвисько Громовержець, жваво почав поєдинок у Ризі.

Але Майріс Брієдіс швидко поставив його на місце, у другому раунді змусивши Манна встати на коліно, а в третій трихвилинці добивши ударами по корпусу і аперкотами.

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Як наслідок – перемога Брієдіса технічним нокаутом у третьому раунді.

При цьому, коли Майріс переможно підняв руку, його ніс був весь у крові. Ось чому латвієць так поспішав завершити бій достроково.

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Відзначимо, що 36-річний Брієдіс мріє піти по стопах Олександра Усика і спробувати сили в суперважах, але...

"Я був готовий піднятися в суперважку вагу в цьому році, але, на жаль, нині немає можливості провести великий бій в суперважкій вазі, – розповів днями Брієдіс. – Всі, з ким ми обговорювали серйозні бої, ухилялися від поєдинку зі мною, така реальність".

"Усик виявився не такою легкою здобиччю, як очікувалося, прийшовши в хевівейт. І я відчуваю, що часом мене теж недооцінюють, як і інших боксерів першої важкої ваги", – додав Брієдіс.

Нагадаємо, що 27 січня 2018-го тодішній крузер Усик був за крок від провалу в бою проти Брієдіса у Ризі. Перед оголошенням результату за підсумками 12 раундів ніхто не міг сказати, куди гойднуться суддівські ваги.

Олександр Усик – Майріс Брієдіс
Олександр Усик – Майріс Брієдіс / Фото: Reuters

Однак рішенням більшості суддів перемога тоді дісталася Усику – 115:113, 115:113, 114:114, а розчарований Брієдіс ледь не плакав. Для нього це було перша і єдина поразка в кар'єрі.

Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

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