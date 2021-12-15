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На Усика замахнулся мужчина с ножом: угроза, откуда не ждали

Андрей Трофимов
15 декабря, 15:31
Первое поражение на профессиональном ринге Александру Усику в Дубае пригрозил нанести латвиец Майрис Бриедис, который три года назад уже едва не одолел украинца

Бриедис замахнулся на Усика / Фото: Instagram, ringside24

Если лишить Александра Усика статуса непобедимого на профи-ринге не сумеют Энтони Джошуа или Тайсон Фьюри, это снова попытается сделать латвийский нокаутер Майрис Бриедис по прозвищу Травматолог.

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36-летний панчер, которого в 2018-м Усик с огромнейшим трудом одолел в Риге в бою за титул чемпиона мира в крузервейте, снова жаждет зарубиться с украинцем в ринге – непонятно правда пока, в каком весе.

Сегодня Усик и Бриедис пересеклись в Дубае, где проходит звездная боксерская конференция. При этом совместный снимок с украинцем латвиец подписал, пригрозив Усику поражением.

"Это всего-навсего два парня из одной части света, оба во главе двух самых тяжелых боксерских дивизионов. До тех пор, пока мы не подеремся снова", – отметил в Instagram Майрис.

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Напомним, что 27 января 2018-го тогдашний крузер Усик был в шаге от провала в бою против Бриедиса в Риге. Перед оглашением результата по итогам 12 раундов никто не мог сказать, куда качнутся судейские весы.

Александр Усик – Майрис Бриедис / Фото: Reuters

Однако решением большинства судей победа тогда досталась Усику – 115:113, 115:113, 114:114, а разочарованный Бриедис едва не плакал. Для Майриса это было первое и единственное поражение в карьере. И в 36 лет латвийца не покидает желание за него отомстить.

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Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Отметим, что в своем последнем поединке, 16 октября, Майрис Бриедис нокаутировал немца Артура Манна, защитив титул чемпиона мира по версии IBF в крузервейте.

После чего Бриедис с огромным кухонным ножом в руке вызвал на объединительный бой непобедимого обладателя пояса WBO британца Лоуренса Околи, в свое время работавшего в бургерной.