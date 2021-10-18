Жертва Усика взял в руки нож и вызвал боксера на бой

Латвиец Майрис Бриедис разошелся не на шутку, вызвав на поединок своего следующего соперника с холодным оружием в руках

Бриедис после поражения от Усика непобедим / Фото: Instagram, ringside24

Буквально накануне чемпион мира IBF в тяжелом весе Майрис Бриедис защитил свой титул, добыв в Риге победу техническим нокаутом над немцем казахского происхождения Артуром Манном.

А уже на следующие сутки 36-летний латвиец Бриедис по прозвищу Травматолог наведался в бургерную, где взял в руки нож и со словами – "Слышал, мой следующий оппонент когда-то делал бургеры" – всадил холодное оружие в разделочную доску с мясом.

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Таким образом Майрис вызвал на объединительный бой непобедимого обладателя пояса WBO британца Лоуренса Околи, который до своих первых гонораров на профессиональном ринге работал в бургерной.

28-летний Околи вызов Бриедиса принял, написав в комментариях под видео: "Увидимся очень-очень скоро".

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Напомним, что свое единственное поражение на профи-ринге Майрис Бриедис потерпел в начале 2018 года, уступив в Риге в равном бою тогдашнему крузеру Александру Усику. После объявления оценок судей (115:113, 115:113, 114:114 в пользу украинца) латвиец едва не плакал.