Латвийский ужас Усика с разбитым носом нокаутировал казаха: видео

Майрис Бриедис защитил титул чемпиона мира по версии IBF в крузервейте, завалив уроженца Казахстана Артура Манна, выступающего за Германию

Бриедис уничтожил Манна за три раунда / Фото: Reuters

Претендент на титул, Артур Манн по прозвищу Громовержец, резво начал поединок в Риге.

Но Майрис Бриедис быстро поставил его на место, во втором раунде заставив Манна встать на колено, а в третьей трехминутке избив ударами по корпусу и апперкотами.

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Как следствие – победа Бриедиса техническим нокаутом в третьем раунде.

При этом, когда Майрис победно вскинул руку, его нос был весь в крови. Вот почему латвиец так спешил завершить бой досрочно.

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Отметим, что 36-летний Бриедис мечтает пойти по стопам Александра Усика и попробовать силы в супертяжах, но...

"Я был готов подняться в супертяжелый вес в этом году, но, к сожалению, в данный момент нет возможности провести большой бой в супертяжелом весе, – рассказал на днях Бриедис. – Все, с кем мы обсуждали серьезные бои, уклонялись от поединка со мной, такова реальность".

"Усик оказался не такой легкой целью, как ожидалось, придя в хэвивейт. И я чувствую, что временами меня тоже недооценивают, как и других боксеров первого тяжелого веса", – добавил Бриедис.

Напомним, что 27 января 2018-го тогдашний крузер Усик был в шаге от провала в бою против Бриедиса в Риге. Перед оглашением результата по итогам 12 раундов никто не мог сказать, куда качнутся судейские весы.

Александр Усик – Майрис Бриедис / Фото: Reuters

Однако решением большинства судей победа тогда досталась Усику – 115:113, 115:113, 114:114, а разочарованный Бриедис едва не плакал. Для него это было первое и единственное поражение в карьере.