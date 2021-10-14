Усик і Ломаченко в ТОП-10 кращих боксерів світу. А де ж Ф'юрі?

Василь Ломаченко, Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Авторитетне спортивне видання ESPN опублікувало свою версію кращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії.

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В ТОП-10 потрапили два українські боксери. При цьому, новий чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO Олександр Усик піднявся з дев'ятого місця рейтингу відразу на п'яте.

Аналітик спортивного сайту ESPN Міхаель Ротштейн так прокоментував прогрес українця.

"Усик довів, що він може домінувати в двох дивізіонах, що, на мій погляд, виправдовує його рейтинг в Pound-for-Pound. Те, як він впорався з Джошуа, відкрило мені очі, що він може привнести у суперважку категорію. Це робить його потенційним претендентом на бій з Тайсоном Ф'юрі"

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Другий український боксер Василь Ломаченко опустився в рейтингу з восьмого на дев'яте місце. Наступний бій Василь проведе в грудні проти Річарда Коммі, будемо сподіватися, що результат поєдинку дозволить Хай-теку поліпшити свій рейтинг.

Василь Ломаченко не залишив шансів Масаесі Накатані / Фото: Top Rank Instagram

А ось герой божевільного бою в Лас-Вегасі Тайсон Ф'юрі піднявся з шостого на четвертий рядок рейтингу.

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Ф'юрі vs Вайлдер / Фото: Reuters

Додамо, що очолює ТОП-10 мексиканський чемпіон у другій середній вазі (WBA, WBC, WBO) Сауль Альварес.

Топ-10 боксерів світу за версією ESPN незалежно від ваги

1. Сауль Альварес (Мексика, друга середня вага, 56-1-2)

2. Теренс Кроуфорд (США, напівсередня, 37-0-0)

3. Наоя Іноуе (Японія, друга найлегша, 21-0-0)

4. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія, суперважка, 31-0-1)

5. Олександр Усик (Україна, суперважка, 19-0-0)

(Україна, суперважка, 19-0-0) 6. Еррол Спенс (США, напівсередня, 27-0-0)

7. Теофімо Лопес (США, легкий, 16-0-0)

8. Джош Тейлор (Велика Британія, перша напівсередня, 18-0-0)

9. Василь Ломаченко (Україна, лега, 15-2-0)

(Україна, лега, 15-2-0) 10. Хуан Франсиско Естрада (Мексика, друга найлегша, 42-3-0)

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