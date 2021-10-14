Усик и Ломаченко в ТОП-10 лучших боксеров мира. А где же Фьюри?

Василий Ломаченко, Александр Усик и Тайсон Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Авторитетное спортивное издание ESPN опубликовало свою версию лучших боксеров мира, независимо от весовой категории.

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В ТОП-10 попали два украинских боксера. При этом, новый чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик поднялся с девятого места рейтинга сразу на пятое.

Аналитик спортивного сайта ESPN Михаэль Ротштейн так прокомментировал прогресс украинца.

"Усик доказал, что он может доминировать в двух дивизионах, что, на мой взгляд, оправдывает его рейтинг в Pound-for-Pound. То, как он справился с Джошуа, открыло мне глаза, что он может привнести в супертяжелый категорию. Это делает его потенциальным претендентом на бой с Тайсоном Фьюри"

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Второй украинский боксер Василий Ломаченко опустился в рейтинге с восьмого на девятое место. Следующий бой Василий проведет в декабре против Ричарда Комми, будем надеяться, что результат поединка позволит Хай-теку улучшить свой рейтинг.

Василий Ломаченко не оставил шансов Масаеси Накатани / Фото: Top Rank Instagram

А вот герой сумасшедшего боя в Лас-Вегасе Тайсон Фьюри поднялся с шестой на четвертую строчку рейтинга.

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Фьюри vs Уайлдер / Фото: Reuters

Добавим, что возглавляет ТОП-10 мексиканский чемпион во втором среднем весе (WBA, WBC, WBO) Сауль Альварес.

Топ-10 боксеров мира по версии ESPN независимо от веса

1. Сауль Альварес (Мексика, вторая средний вес, 56-1-2)

2. Теренс Кроуфорд (США, полусредний, 37-0-0)

3. Наоя Иноуэ (Япония, второй наилегчайший, 21-0-0)

4. Тайсон Фьюри (Великобритания, супертяжелый, 31-0-1)

5. Александр Усик (Украина, супертяжелый, 19-0-0)

(Украина, супертяжелый, 19-0-0) 6. Эррол Спенс (США, полусредний, 27-0-0)

7. Теофимо Лопес (США, легкий, 16-0-0)

8. Джош Тейлор (Великобритания, первый полусредний, 18-0-0)

9. Василий Ломаченко (Украина, легкий, 15-2-0)

(Украина, легкий, 15-2-0) 10. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика, второй наилегчайший, 42-3-0)

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