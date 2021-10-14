Будет ли третий бой Усик – Джошуа: прозвучал ответ

Александр Красюк заявил, что Александр Усик и Энтони Джошуа не повторят трилогию, которую устроили Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер

Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

Усик победил Джошуа 25 сентября в Лондоне.

До 25 апреля у них должен состояться реванш.

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Есть ли вероятность третьего боя Александра против Энтони?

Именно такую серию выдали Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер – с ничьей и двумя победами нокаутом в исполнении Цыганского короля.

Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters, matchroomboxing

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Однако, по словам промоутера Александра Усика, Александра Красюка, у украинского боксера с Джошуа все ограничится двумя поединками – независимо от исхода второго.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

На вопрос, есть ли вероятность трилогии Усик – Джошуа, если в реванше победит Эй-Джей, Красюк ответил: "Нет, в контракте такое не прописано. Я объясню. Есть поединок, есть матч-реванш – такая практика. Трилогия Фьюри – Уайлдер – это, скорее, исключение из правил, нежели правило".

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- И все же – если поднимут руку Джошуа, будете ли вы бороться за проведение третьего боя с ним?

- (отрицательно качая головой) Это из разряда – если бы у бабы..., была бы она дедом, – заявил в эфире Boxingukraineboxing промоутер Усика.

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

Ранее букмекеры назвали город-фаворит на проведение реванша Усик – Джошуа. Наиболее высокие шансы принять его – у Лондона.