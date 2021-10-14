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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Чи буде третій бій Усик – Джошуа: прозвучала відповідь

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
14 жовтня, 14:33
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Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик і Ентоні Джошуа не повторять трилогію, яку влаштували Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер
Усик против Джошуа
Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

Усик переміг Джошуа 25 вересня в Лондоні.

До 25 квітня у них має відбутися реванш.

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Чи є ймовірність третього бою Олександра проти Ентоні?

Саме таку серію видали Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер – з нічиєю і двома перемогами нокаутом у виконанні Циганського короля.

Колаж – "Сьогодні"
Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters, matchroomboxing

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Однак, за словами промоутера Олександра Усика, Олександра Красюка, у українського боксера з Джошуа все обмежиться двома поєдинками – незалежно від результату другого.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

На питання, чи є ймовірність трилогії Усик – Джошуа, якщо в реванші переможе Ей-Джей, Красюк відповів: "Ні, в контракті таке не прописано. Я поясню. Є поєдинок, є матч-реванш – така практика. Трилогія Ф'юрі – Вайлдер – це, радше, виняток із правил, ніж правило".

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- І все ж – якщо піднімуть руку Джошуа, чи будете ви боротися за проведення третього бою з ним?

- (Негативно хитаючи головою) Це із серії – якби у баби..., то була б вона дідом, – заявив в ефірі Boxingukraineboxing промоутер Усика.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося"
Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Раніше букмекери назвали місто-фаворит на проведення реваншу Усик – Джошуа. Найбільші шанси прийняти його – у Лондона.

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