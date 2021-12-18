Дивовижний нокаут: боєць MMA вирубив суперника, лежачи на спині

Неймовірний нокаут в MMA / Фото: Колаж: Сьогодні

Один із бійців опинився на канвасі, а інший намагався його атакувати, стоячи на ногах. Він завдавав хаотичних ударів, поки його суперник усіма силами відбивався.

Захопившись атакою, боєць забув про захист і дуже низько поліз головою до суперника. А той вдало махнув ногою і влучив точно в ціль.

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Пропустивши удар у голову, боєць повільно вирівнявся, а потім, як у сповільненій зйомці, завалився на канвас.

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