Удивительный нокаут: боец MMA вырубил соперника, лежа на спине

Невероятный нокаут в MMA / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из бойцов оказался на канвасе, а другой пытался его атаковать, стоя на ногах. Он наносил хаотичные удары, пока его соперник всеми силами отбивался.

Увлекшись атакой, боец забыл о защите и слишком низко полез головой к сопернику. А тот удачно махнул ногой и попал точно в цель.

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Пропустив удар в голову, боец медленно выровнялся, а затем как в замедленной сьемке завалился на канвас.

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