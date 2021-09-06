Ти будеш мене поважати: красуня в купальнику поставила на місце Хабіба

Американська модель відреагувала на слова Хабіба, що ринг-герлз – саме непотрібне в єдиноборствах. Раніше за дівчат заступилася інша красуня Дарина Шовкопляс.

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"Я пропрацювала в цій індустрії 15 років. Ми були більше, ніж просто дівчатами в рингу – ми присвятили цей час просуванню UFC і проявляли любов і повагу до наших відданих фанатів, подорожуючи по всьому світу і виступаючи перед ними.

Ти можеш називати нас марними, але для таких людей, як я, які працюють так важко, ці слова не мають ніякого значення.

Моє життя занадто гарне, щоб бути нещасною через це. Я не зобов'язана тобі подобатися, але ти будеш мене поважати", – заявила красуня BJ Penn.