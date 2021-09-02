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Силіконові не бовтаються! Дружина екскапітана Динамо розповіла, чому її груди не випадають

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
2 вересня, 14:07
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Ірина Морозюк підтвердила реноме найепатажнішої дівчини українського футболу – цього разу вона відверто відповіла на питання стосовно свого бюста
Ірина Морозюк
Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Від підписників в Instagram Ірині Морозюк, яка знову зійшлася з колишнім гравцем Динамо Миколою Морозюком, надійшло інтимне питання.

Мовляв, що за магія – чому груди Ірина не випадають із сукні з ну дуже відвертим декольте?

У відповідь Ірина Морозюк заявила:

"А силіконові циці не бовтаються і не розпливаються. Вони соковиті і пружні".

Нагадаємо, свого часу Ірина Морозюк розповіла, чому вдалася до пластики грудей.

"У старших класах, коли дівчатка стають вже схожими на жінок, я відставала в цьому. У мене, звичайно, були комплекси. Доводилося носити одяг, що приховує відсутність всіх опуклостей на моєму тілі"

"Через деякий час, коли я зрозуміла, що це мені абсолютно не заважає бути привабливою для хлопців, все, звичайно, змінилося"

"Потім я познайомилася з моїм майбутнім чоловіком, ми розговорилися на тему збільшення грудей і від нього надійшла пропозиція про пластику: "Кохана, у тебе дуже гарні, маленькі груди, але якщо ти хочеш більші, то я не проти". І за місяць я вже була з красивим другим розміром"

"Операція минула чудово, за винятком того, що трохи неприємно відходила від наркозу", – розповідала Ірина Морозюк

Ірина Морозюк
Ірина Морозюк / Фото: Instagram

При цьому нещодавно Ірина Морозюк зізналася, скільки їй коштувало збільшення грудей. "4500 євро. Але це було понад три роки тому", – розповіла дівчина.

Микола та Ірина Морозюк знову разом
Микола та Ірина Морозюк знову разом / Фото: Instagram

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